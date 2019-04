Bóp cổ bạn gái đến chết ngay tại quán cà phê vườn

Chiều 25.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết vừa tiếp nhận Mai Vũ Hà (17 tuổi, ngụ xã Hựu Thạnh, H. Đức Hòa, Long An) do Công an H.Đức Hòa bàn giao thụ lý theo thẩm quyền để điều tra về hành vi giết người