Tạm giữ 2 cha con hành hung 3 cán bộ công an xã

Sáng 26.6, ông Trần Đình Huân, Chánh văn phòng UBND H.Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, Công an H.Sa Thầy đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm “Chống người thi hành công vụ”

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 50 ngày 24.6, Trương Đình Vũ (27 tuổi) đưa anh Trương Đình Hoàng Việt (18 tuổi, trú tại thôn Nhơn Khánh, xã Sa Nhơn, H.Sa Thầy) đến Trạm y tế xã Sa Nhơn sơ cứu.

Trong lúc các nhân viên đang sơ cứu cho Việt thì Vũ chửi bới và hành hung nhân viên y tế.

Nhận được tin báo, Công an xã Sa Nhơn đã cử lực lượng đến trạm y tế xã để giải quyết vụ việc. Khi lực lượng công an đến nơi, Vũ tiếp tục đánh vào vùng mặt 1 lãnh đạo công an xã rồi bỏ trốn về nhà.