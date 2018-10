Tạm giữ 2 nghi phạm nhắn tin tống tiền lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

Sáng nay, 19.10, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng có liên quan do có hành vi nhắn tin đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền , gồm Ngô Xuân Tùng (30 tuổi, hộ khẩu ở phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên; hiện trú tại phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Lê Văn Thành (30 tuổi, hộ khẩu ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; hiện trú tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Thương mại, Dịch vụ Đại Thắng Lợi, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM).