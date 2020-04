Tạm giữ hình sự 2 mẹ con nghi gây ra án mạng

Sáng 5.4, Phòng Cảnh sát hình sự và lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng phối hợp cùng Công an H.Đạ Tẻh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng tại thôn 5 (xã Quốc Oai, H.Đạ Tẻh). Nạn nhân vụ án mạng được xác định là ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi, ngụ tại địa phương).

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vào sáng 4.4, ông Dũng được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Trong quá trình cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện ông Dũng bị vết thương xuyên từ vai trái qua phổi và thấu lên cổ. Tại cổ còn có một vật bằng kim loại (nghi là đạn). Mặc dù được các bác sĩ ra sức cứu chữa, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng . Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc tới Công an tỉnh Lâm Đồng.