Tạm giữ hình sự băng nhóm đòi nợ đâm người

Ngày 6.11, liên quan đến vụ án băng nhóm đòi nợ đâm con nợ gây nguy kịch, Công an TP.Tây Ninh , tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự đối 5 đối tượng, gồm: Trần Đỗ Trọng Phú (29 tuổi, ngụ P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh), Lâm Duy Khanh (15 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, H.Châu Thành), Nguyễn Phi Quân (15 tuổi, ngụ P.Long Thành Trung, TX.Hòa Thành), Nguyễn Trung Tín (16 tuổi, ngụ H.Dương Minh Châu) và Nguyễn Hiếu Thuận (18 tuổi, ngụ P.Long Hoa, TX.Hòa Thành, cùng Tây ninh), để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích

Hung khí nhóm người của Khanh sử dụng gây trọng thương anh C. ẢNH: GIANG PHƯƠNG Trước đó, ngày 5.11, Phú nhờ nhóm Khanh, Quân, Tín, Thuận đi đòi nợ thì nhóm này dùng dao đâm con nợ nguy kịch.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 14.9, anh B.N.C (17 tuổi, ngụ ấp Sấp Dộp, xã Trí Bình, H.Châu Thành) vay của Phú 8 triệu đồng, dưới hình thức trả góp mỗi ngày 200.000 đồng trong 50 ngày.

Ngày 1.11, Phú điện thoại đòi tiền nhưng C. không có tiền trả. Phú gọi điện thoại cho Khanh nhờ đòi tiền và dặn Khanh nếu C. không trả thì đánh.

Đến 12 giờ ngày 5.11, Khanh cầm theo một con dao bấm rủ theo nhóm người trong đó có Quân, Tín, Thuận đi tìm anh C.

Gặp anh C. tại một quán cà phê, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc nhóm của Khanh xông vào dùng bàn ghế đánh và dùng dao đâm anh C. Sau khi đánh và đâm anh C. trọng thương, cả nhóm rủ nhau vào quán karaoke ở P.4, TP.Tây Ninh sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

C. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng: rách tĩnh mạch chủ gần tim, thủng phổi..., hiện đang nguy kịch.