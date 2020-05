Tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp gây tai nạn chết người, cho tài xế 'thế thân'

Về thông tin vụ tai nạn chết người , chủ doanh nghiệp cho tài xế nhận thay đang gây xôn xao dư luận ở Sóc Trăng này, sáng 17.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Đề (Sóc Trăng), cho biết đang tạm giữ hình sự ông Phạm Văn Són, Tổng giám đốc Công ty CP Tống Kỳ Hòa (Chủ đầu tư Trung tâm thương mại TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng). Đồng thời, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả chết người.

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Đề, chiều 16.5, ông Phạm Văn Són được Cơ quan CSĐT, Viện KSND huyện đưa đến nơi xảy ra tai nạn chết người để thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn trên tuyến tỉnh lộ 935, đoạn thuộc ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, H.Trần Đề.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định khoảng 21 giờ ngày 14.5, anh Lý Sà Rích (38 tuổi, ở ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, H.Trần Đề) chạy xe trên tuyến tỉnh lộ 935, theo hướng từ TP.Sóc Trăng đi TX.Vĩnh Châu. Khi đến đoạn thuộc ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn (H.Trần Đề), anh Rích dừng xe bên đường thì bất ngờ bị xe ô tô chạy cùng chiều đâm từ phía sau.