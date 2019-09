Tạm giữ hình sự nghi can đâm chết người tình của chị ruột

Chiều 10.9, tin từ Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An cho biết đã di lý Danh Mel (tự Mom, 20 tuổi, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Nam Thái, H.Tịnh Biên, An Giang) từ Công an H.Bến Lức về Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền, điều tra về hành vi giết người . Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình nghi can Mel để làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong.