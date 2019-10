Tạm giữ hình sự nguyên cán bộ công an đánh vợ cũ

Ngày 19.10, thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng công an TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chiến Thắng (34 tuổi, ngụ H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thắng là người đánh vợ cũ là chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (35 tuổi, ngụ tổ dân phố Hưng Lợi, P.Sông Trí, TX.Kỳ Anh), khiến nạn nhân bị tổn hại 12% sức khỏe. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25.9, trên mạng xã hội Facebook đăng tải clip dài 2 hơn phút với tựa đề Nguyên cán bộ công an nhân dân huyện Kỳ Anh đánh đập vợ cũ . Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng tay kéo một phụ nữ lên ô tô bán tải màu đỏ dừng cạnh bên. Người phụ nữ này chống cự thì bị anh ta giật tóc, đấm, đá vào người. Tiếp đó, người đàn ông cầm kéo dọa đâm người phụ nữ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định người đánh đập vợ cũ trong clip là Thắng, còn người bị đánh đập là chị Trang. Trước đây, Thắng từng là cán bộ công an nhưng đã xin ra khỏi ngành từ năm 2016. Cũng trong năm này, Thắng và chị Trang ly hôn. Sáng 25.9, Thắng đánh chị Trang do ghen tuông khi vợ cũ có người đàn ông mới