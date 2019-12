Tạm giữ nghi phạm đột nhập nhà dân trộm gần 1 tỉ đồng

Trưa cùng ngày, gia đình ông Vượng về nhà thì phát hiện sự việc nên báo công an. Chiều 21.12, Công an H.Can Lộc xác định Anh là nghi phạm nên ra lệnh bắt giữ khẩn cấp . Khám xét nhà Anh, công an thu giữ 160 triệu đồng tang vật. Hiện công an đang truy thu số tiền tang vật còn lại và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.