Bị bắt vì trộm cắp tài sản của người nước ngoài, khai thêm 'thành tích' cướp giật

Ngày 11.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị này đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Huế và Công an TX.Hương Thủy, đấu tranh, truy xét và bắt giữ nhóm trộm cắp tài sản của người nước ngoài