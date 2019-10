Triệt phá đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép với giá hơn 36.000 USD

Ngày 30.10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã triệt phá đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can: Bùi Thị Thu Hồng (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, tư vấn , đào tạo Hoàng Phát, có trụ sở tại Quận 12, TP.HCM), Nguyễn Khắc Trọng (32 tuổi, chồng của Hồng, trú Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Chương (32 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) cùng tội danh “ Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép ”.