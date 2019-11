Đà Nẵng: Bắt giữ tên trộm 'thích đột nhập tiệm massage để kiếm tiền đi bar'

Sáng 11.11, Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) bàn giao một nghi phạm trộm cắp thường đột nhập tiệm massage , khách sạn cho Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tiếp tục tạm giữ hình sự, mở rộng điều tra . Thông tin ban đầu, nghi phạm này khai nhận đột nhập các tiệm massage, khách sạn để trộm tài sản, kiếm tiền đi bar...

Toàn bị tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra Ảnh: Văn Tiến

Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 8.11, tổ tuần tra đêm 8394 của P.An Hải Bắc phát hiện cửa chính của cơ sở massage L. nằm đường Nguyễn Hữu Thông (P.An Hải Bắc) bị phá, có nhiều dấu hiệu đáng nghi. Tổ tuần tra đã phong tỏa, tiếp cận, sau đó khống chế được Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), thu giữ 1 tua vít, 1 kéo, tiền mặt và một số ngoại tệ.

Tuy nhiên, do Toàn bị khiếm thính, câm điếc bẩm sinh nên Công an P.An Hải Bắc phải mời người có thể giao tiếp bằng ký hiệu đến trụ sở công an để làm việc với Toàn.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận đã bỏ nhà sống lang thang từ lâu. Tuy thất nghiệp, nhưng Toàn thích tiêu khiển ở các nơi đắt đỏ như vũ trường, bar, pub.

Để kiếm tiền đi bar, ngoài vụ trộm cơ sở massage L., từ đầu tháng đến nay Toàn đã 3 lần đột nhập các khách sạn, massge khu vực biển Đà Nẵng.