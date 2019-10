4 tháng theo dấu băng siêu trộm Trung Quốc lập sào huyệt trên đèo Hải Vân

Như Thanh Niên đã thông tin, siêu trộm người Trung Quốc Ban Wai Bing (38 tuổi) và Ban San Ke (44 tuổi) bị Công an TP.Đà Nẵng bắt khẩn cấp, đồng thời công an đang truy xét các nghi can khác.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, chỉ trong vòng 1 tháng, từ ngày 20.6 đến 22.7, trên địa bàn TP.Đà Nẵng xảy ra liên tiếp 5 vụ trộm tài sản với giá trị lớn với giá trị tài sản bị trộm gần 1,6 tỉ đồng.

Những vụ đột nhập, phá két sắt lúc rạng sáng

Cả 5 vụ đều xảy ra ở các khu công nghiệp (KCN), nhà xưởng với với thủ đoạn táo tợn đột nhập qua tường rào vào giờ khuya, rạng sáng, đục phá két sắt. Trong số các doanh nghiệp bị trộm viếng có 2 vụ mà nạn nhân công ty nước ngoài, ảnh hưởng môi trường đầu tư vào TP.Đà Nẵng. Ban chuyên án nhận định khả năng các vụ việc do cùng một băng trộm ngoài địa phương thực hiện. Đồ nghề đục phá két sắt Ảnh: Văn Tiến

Vụ đầu tiên xảy ra vào đêm 20, rạng sáng 21.6, Công ty TNHH Logitem Việt Nam chi nhánh TP.Đà Nẵng (đường 11B KCN Thanh Vinh mở rộng, thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) bị phá 2 két sắt, trộm 345 triệu đồng.

Tiếp đó lúc 2 giờ 40 ngày 18.7, văn phòng làm việc của Công ty TNHH Khánh Phong (đường số 9, KCN Hòa Cầm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) bị lục tung đồ đạc nhưng không có gì giá trị để lấy.

Vụ thứ 3 lúc 2 giờ 51 ngày 20.7 tại Công ty TNHH Niwa Foundry (Khu Công nghệ cao, thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang), két sắt bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu và đục phá trộm 150.000 Yên Nhật, 3.000 USD và 154 triệu đồng, tổng thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Chưa dừng lại, lúc 1 giờ 20 ngày 22.7, đến lượt Công ty TNHH Việt Hương (thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) bị cạy phá cửa, đục phá két sắt trộm gần 1 tỉ đồng.

Một két sắt bị đục phá để lại hiện trường Ảnh: Văn Tiến

Công an TP.Đà Nẵng đã lập chuyên án VX-719Q, do một phó giám đốc công an làm trưởng chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự làm chủ công, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ.

Phối hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng trích xuất camera, thu thập dấu vết hiện trường, Ban chuyên án khoanh vùng được các nghi can là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi xác định được các nghi can, lực lượng phá án tiếp tục theo dõi, bám sát.

Công an TP.Đà Nẵng xác định băng trộm này gồm 6 người, do Ban Wai Bing cầm đầu. Về nhân thân, vào năm 2012 và 2015, Ban Wai Bing lãnh liên tiếp 2 bản án tại Trung Quốc với tổng cộng 8 năm tù cùng tội trộm cắp tài sản và ngay khi ra tù, Ban Wai Bing tiếp tục phạm tội.

Tang vật thu giữ được Ảnh: Văn Tiến

Chuyển sào huyệt từ hang đá vào… trại giam

Ra tù, Ban Wai Bing vào Việt Nam từ biên giới phía Bắc, sau đó vào Đà Nẵng gầy dựng nhóm trộm. Cả Bing và Ban San Ke cùng một số đồng bọn móc nối với nhiều người Trung Quốc nhập cảnh bằng hộ chiếu du lịch ở tại Đà Nẵng, nhờ những người này che giấu, thuê giúp phòng trọ, nhà nghỉ, phòng khách sạn... để tìm cơ hội trộm cắp.

Nhóm trộm này phân chia công việc rất rõ ràng, ban ngày, cả nhóm mượn, thuê xe máy rảo quanh các KCN, tìm nhà xưởng, công ty sơ hở rồi về bàn phương án đột nhập.

Số găng tay, đồ nghề đục phá của băng trộm Ảnh: Văn Tiến

Băng trộm này tự mang theo đồ nghề từ Trung Quốc sang Việt Nam để gây án. Để tránh bị phát hiện, băng trộm chọn một hang đá trên đèo Hải Vân làm sào huyệt bí mật, vừa là nơi cất giấu đồ nghề. Cứ tầm từ 0 giờ đến 3 giờ sáng, băng trộm chia nhiều nhóm để hành động, nhóm thì lên đèo Hải Vân lấy đồ nghề, nhóm cảnh giới, nhóm tiếp cận tường rào các công ty để đột nhập, di chuyển, đục phá két sắt.

Lấy được tiền, tài sản, cả nhóm chia ra nhiều hướng phóng xe máy tẩu thoát, sau đó tụ lại ăn chơi tiêu pha và chia tiền; đồng thời lập tức rời khỏi Đà Nẵng, trốn về Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, sau một thời gian mới quay lại Đà Nẵng tiếp tục gây án.

Sau một thời gian theo dõi, đầu tháng 10, Ban chuyên án xác định đã đủ cơ sở để phá án. Khoảng 11 giờ 30 ngày 16.10, các trinh sát Ban chuyên án VX-719Q phát hiện Ban Wai Bing và Ban San Ke đang vội vàng trả phòng khách sạn, trả cả xe máy đang thuê, thu xếp hành lý.

Ban Wai Bing Ảnh: Văn Tiến Ban San Ke Ảnh: Văn Tiến

Nhận định bộ đôi chủ chốt của băng trộm này có khả năng trốn khỏi Đà Nẵng, lực lượng trinh sát nhanh chóng bám theo taxi hai nghi phạm về hướng đèo Hải Vân. Phán đoán Ban Wai Bing và Ban San Ke có khả năng lên hang đá lấy đồ nghề trốn về Trung Quốc hoặc đi tỉnh thành khác gây án, Ban chuyên án quyết định chặn taxi, khống chế cả hai.

Trước các chứng cứ, cả hai nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội, Công an TP.Đà Nẵng đủ cơ sở chuyển sào huyệt của băng siêu trộm Trung Quốc này từ hang đá trên đèo Hải Vân vào Trại tạm giam Hòa Sơn của Công an TP.Đà Nẵng.