Tạm giữ người giúp việc cầm chân dốc ngược bé gái 14 tháng tuổi

Chiều 9.12, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ bà Nguyễn Thị D. (47 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ