Tạm giữ xe biển số Lào chở lô hàng lớn không rõ nguồn gốc

Chiều 4.7, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Nam cho biết vừa lập biên bản và tạm giữ một lô hàng lớn không rõ nguồn gốc trên xe tải biển số Lào khi xe này lưu thông qua địa bàn.

Nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc bị tạm giữ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo đó, vào khoảng 17 ngày 3.7, Đội QLTT số 4 (thuộc Cục QLTT tỉnh Quảng Nam) phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL1. Khi đến đoạn qua xã Tam Xuân 1 (H.Núi Thành, Quảng Nam), lực lượng tuần tra phát hiện xe tải BS Lào U2.0080 do tài xế Hoàng Văn Thuận (34 tuổi, ở TT.Ea T’Ling, H.Cư Jút, Đắk Nông) điều khiển, lưu thông theo hướng nam - bắc có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe vận chuyển 423 kg vòi nước; 470 kg trà; 1.130 kg bột cà phê các loại và 510 cân đồng hồ.

Xe tải mang BS Lào chở theo nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thuận không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc ố hàng nói trên.

Lực lượng QLTT đã lập biên bản, tạm giữ tất cả hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 2.7, Cục QLTT tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện xe khách giường nằm BS 15B - 016.49 do tài xế Phạm Ngọc Hùng (ở P.Trần Tế Xương, TP.Nam Định, Nam Định) điều khiển, vận chuyển 140 kg hàng dệt may, 660 đồng hồ đeo tay, 3.900 cái nhíp kèm theo phụ kiện (dụng cụ y tế); 70 đôi giày nam và 80 ổ khóa điện cùng phụ điện đều do nước ngoài sản xuất đều không rõ nguồn gốc.