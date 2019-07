Tăng gấp rưỡi tiền thưởng cho giải nhất báo chí chống tham nhũng

Chiều 31.7, Ban Chỉ đạo giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí ” lần thứ 2, năm 2018 - 2019 đã họp để nghe báo cáo kết quả triển khai, tờ trình về kết quả chấm chung khảo cũng như kế hoạch tổ chức trao giải.

Tại cuộc họp, ông Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Trưởng ban tổ chức giải, cho hay tính đến hết ngày 21.6, ban tổ chức đã nhận được 1.002 tác phẩm hợp lệ của hơn 100 cơ quan báo chí T.Ư và địa phương gửi tới tham dự giải thưởng.

Tại vòng sơ khảo, ban tổ chức chọn 60 tác phẩm thuộc 4 thể loại báo in, báo điện tử , phát thanh, truyền hình vào vòng chung khảo.

Sau hơn 1 tuần chấm bài độc lập, ngày 29.7, hội đồng chung khảo đã chọn 35 tác phẩm xếp hạng A, B, C và khuyến khích để báo cáo Ban chỉ đạo giải cho ý kiến phê duyệt chính thức.

Cụ thể, hội đồng chung khảo đã chọn được 10 tác phẩm thuộc thể loại báo in (1 giải A, 3 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích); 11 tác phẩm báo điện tử (1 giải A, 3 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích); 6 tác phẩm thuộc thể loại phát thanh (1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải khuyến khích) và 8 tác phẩm thuộc thể loại truyền hình (1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 3 giải khuyến khích).

Ông Phùng Khánh Tài, Trưởng ban tổ chức giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ 2, báo cáo kết quả triển khai và chấm chung khảo Ảnh Phạm Quang Vinh

Ông Tài cho hay, các tác phẩm dự thi năm nay đa dạng về thể loại, song tập trung nhiều nhất là phóng sự điều tra, ký, chuyên luận. Nhiều phóng sự truyền hình, phát thanh, bài chuyên luận, phóng sự trên báo in, báo điện tử công phu, từ dài 3 - 5 kỳ, tập trung phản ánh các vụ án tham nhũng, công tác cải cách bộ máy hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cũng theo ông Tài, các tác phẩm được hội đồng chung khảo xét chọn trình Ban chỉ đạo là những tác phẩm có chất lượng rất tốt, được thể hiện công phu và theo phong cách làm báo mới . Nội dung đề tài phong phú, đa dạng, bám sát thể lệ giải.

Tuy nhiên, ông Tài cũng nhận định, giải năm nay vẫn chưa có nhiều tác phẩm về đề tài đấu tranh phòng, chống lãng phí, tiêu cực; biểu dương những tấm gương tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong xã hội mà nhân dân đang quan tâm.

Cũng tại cuộc họp, nhiều thành viên Ban chỉ đạo đề nghị nâng mức tiền thưởng của giải, đặc biệt là giải A vì việc có tác phẩm được trao giải cao nhất trong một giải thưởng báo chí là rất vinh dự đối với người làm báo, cần sự nỗ lực rất lớn.

Cuối phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất sẽ tăng mức tiền thưởng đối với giải A (giải cao nhất) từ 40 triệu đồng lên 60 triệu đồng; đối với giải B từ 30 triệu đồng lên 40 triệu đồng. Các giải còn lại là giải C và giải khuyến khích vẫn giữ nguyên mức 20 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Trước đó, theo thể lệ giải đã được công bố, cơ cấu giải thưởng gồm: giải A, B, C và khuyến khích cho các loại hình báo chí. Trong đó, mỗi giải A 40 triệu đồng, mỗi giải B 30 triệu đồng, mỗi giải C 20 triệu và mỗi giải khuyến khích 10 triệu đồng.