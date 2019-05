Tăng tuổi hưu, vì sao nhiều người không muốn ?

Ý KIẾN Đừng vì một nhóm nhỏ Ảnh: Ngọc Thắng Những người lao động thủ công không có nhiều cơ hội để có công việc ổn định cho đến khi về hưu Ở Mỹ hiện tại, tuổi nghỉ hưu của nam giới là 67, của nữ giới là 62. Nhưng đó là ở Mỹ, một quốc gia đã qua thời kỳ cơ cấu dân số vàng từ lâu. Trong khi đó, thời kỳ cơ cấu dân số vàng ở VN bắt đầu từ 2007, theo tính toán khoa học sẽ kéo dài khoảng 40 năm (năm 2047) mới kết thúc. Do đó, tuổi nghỉ hưu chỉ nên nâng từ năm 2040 khi thời kỳ dân số vàng sắp kết thúc. Chúng ta nói rất nhiều về cuộc cách mạng 4.0, nhưng điều đầu tiên cần phải biết, cuộc cách mạng đó phải được thực hiện bởi những lao động trẻ. Chỉ lao động trẻ có học mới có khả năng tiếp thu công nghệ cao, mới tiếp cận nhanh những kỹ năng, kỹ thuật tiên tiến. Vậy mà bây giờ, mỗi năm chúng ta có 220.000 sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm. Ngược lại, trong hầu hết nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, đặc biệt là ở khối tư nhân hay FDI, người ta không nhận công nhân từ 35 tuổi trở lên, và khi công nhân ngoài 40 tuổi đã rất khó tìm được việc làm, hay giữ được chỗ đang làm. Áp lực những người ở độ tuổi lao động không tìm được việc làm là rất lớn, trong khi những công nhân ngành may, khi ngoài 50 tuổi thì mắt đã mờ dần, những động tác thực hiện trong khi may đã chậm dần, và lúc đó chủ doanh nghiệp chỉ muốn sa thải họ để thay bằng những công nhân trẻ. Đó là sự cạnh tranh ở mảng lao động giá rẻ. Còn ở mảng lao động kỹ thuật cao, công nhân có trình độ thì lao động trẻ chiếm số đông áp đảo. Một khi họ có việc làm, thì đồng nghĩa với những công nhân đã ở độ tuổi 50 trở lên không có kỹ thuật cao bị mất việc, vì không đáp ứng được với những thay đổi công nghệ. Khi đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, không thể chỉ nhìn vào lực lượng lao động gián tiếp ở khu vực hành chính, mà ngay ở lĩnh vực này, sự cạnh tranh về kỹ năng làm việc, về khả năng tiếp thu và sử dụng công nghệ thông tin chẳng hạn, cũng ngày càng tăng. Không nên chỉ nhìn vào lực lượng “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, vì họ không phải lực lượng lao động chính làm nên sản phẩm cho xã hội. Làm sao để tận dụng tốt nhất lực lượng lao động trẻ trong “độ tuổi vàng” mới là câu chuyện đáng quan tâm nhất bây giờ. Đất nước đang ở thời hoàng kim của độ tuổi lao động, mà cứ loay hoay về chuyện duy trì Quỹ BHXH, chỉ sợ vỡ, thì thật khó nói tới chuyện làm sao đất nước phát triển. Chuyện đi tới nước rủi ro của Quỹ BHXH có nguyên nhân từ chuyện quản lý không tốt quỹ này, chứ không phải chỉ vì thiếu thời gian của người đóng tiền quỹ. Tăng tuổi nghỉ hưu thì mục đích chính là để tăng lực lượng lao động, nhưng với VN, lực lượng lao động trẻ “nhàn rỗi” còn nhiều mà chưa sử dụng tốt, thì hãy nghĩ tới việc đào tạo và sử dụng lực lượng lao động trẻ, đưa họ vào hệ thống lao động có đóng đầy đủ BHXH, và phải kiên quyết xử lý những doanh nghiệp trốn hoặc chây ì không chịu đóng đủ BHXH, chứ không phải là tăng tuổi nghỉ hưu. Có vị “quan chức” còn băn khoăn rằng, khi cán bộ nữ qua tuổi 45 là ở độ chín của nghề nghiệp và công việc, nhưng do trần lao động chỉ tới 55 tuổi nên không thể cơ cấu. Đó là nói về những lao động nữ có khả năng cơ cấu thành “quan chức”. Những người ấy liệu chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số lao động nữ ở VN? Con số là quá thấp. Thế thì không thể vì “một bộ phận rất nhỏ” ấy trong tổng số lao động nữ mà tăng trần nghỉ hưu, bởi rất nhiều lao động nữ làm những công việc nặng nhọc chỉ mong được nghỉ hưu ở độ tuổi 55. Thanh Thảo