Táo tợn trộm chó ở vùng ven Sài Gòn: Theo dấu vết băng trộm

Cướp tài sản từ năm 2016 và đã được Công an Q.Tây Hồ hòa giải, tuy nhiên, 5 năm sau, nhóm cướp bất ngờ tới Công an TP.Hà Nội đầu thú khiến 2 lãnh đạo Công an Q.Tây Hồ bị liên đới, đình chỉ công tác.