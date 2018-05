Tạt sơn, chém người như phim ở phòng khám nha khoa

Theo đơn tố cáo của chị T.T.H.H (gửi Công an H.Bắc Bình), khoảng 9 giờ ngày 6.5, hai vợ chồng ông N.T.H và L.T.H (trú TP.Phan Thiết, Bình Thuận) cùng người nhà của mình đến phòng khám nha khoa của chị T.T.H.H, tự ý xông vào đập phá thiết bị máy móc làm răng của chị, rồi tạt sơn lênh láng khắp phòng khám răng (thiệt hại khoảng 100 triệu đồng).

Khi nghe có người tới đập phá phòng khám nha khoa của chị T.T.H.H, nhiều hàng xóm gần đó đến can ngăn hành vi của những người này. Bất ngờ có hai thanh niên xông vào dùng dao chém bạn trai của chị T.T.H.H. Trong số những người dân gần đến can ngăn, có ông T. bị một trong hai thanh niên chém vào đầu.

Ông T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận với một vết chém sâu trên đầu.

Công an H.Bắc Bình đến hiện trường dùng hơi cay khống chế những người cầm dao. Với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng công an đã khóa tay và tước hung khí từ tay những người này, đưa về Công an thị trấn.

Theo chị T.T.H.H, trước đây chị là nhân viên phòng răng của một trung tâm nha khoa ở TP.Phan Thiết, do hai vợ chồng ông N.T.H và L.T.H làm chủ. Sau đó chị T.T.H.H không làm ở đây mà về TT.Chợ Lầu mở phòng nha khoa riêng. Một số nhân viên trung tâm nha khoa của vợ chồng ông N.T.H đã bỏ việc về phòng nha khoa của chị T.T.H.H để làm.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Trung Thu cho biết “nguyên nhân ban đầu là do ghen tuông dẫn đến xô xát”.

Hiện Công an Bắc Bình vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.