Tàu cá bị tàu Trung Quốc từ chối cứu hộ đang được lai dắt vào bờ

Chiều 1.10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến tàu cá cùng 12 ngư dân gặp nạn trên biển Hoàng Sa , sau gần 1 tuần thả trôi tự do trên biển, hiện đã có một tàu cá của ngư dân cùng trú tại địa phương tiếp cận và đang trên đường lai dắt vào bờ.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, vào lúc 6 giờ ngày 1.10, tàu cá QNa - 91636 TS do ông Nguyễn Thanh Thành (37 tuổi, ở xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) đã tiếp cận và lai dắt tàu QNa - 90569 TS tại tọa độ 16,01 độ vĩ Bắc - 111,58 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 185 hải lý về hướng Đông Đông Bắc). Dự kiến sáng 3.10, hai tàu sẽ về đến cảng Kỳ Hà (H.Núi Thành).

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 25.9, tàu cá QNa - 90569 TS do ông Huỳnh Văn Sửu (63 tuổi, trú xã Tam Quang, H.Núi Thành) làm thuyền trưởng, cùng 11 ngư dân đang hành nghề lưới vây tại tọa độ 15,36 độ vĩ Bắc - 111,52 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 185 hải lý về hướng Đông Đông Bắc), thì không may bị gãy trục láp, không thể khắc phục nên đành thả trôi tự do. Thuyền trưởng cùng các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu cầu cứu.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin ngày 29.9, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tiếp nhận thông tin tàu cá tỉnh Quảng Nam mang số hiệu QNa - 90569 TS với 12 lao động đã bị gãy trục láp, phải thả trôi trên biển.

Vùng biển tàu cá này gặp sự cố cách khu vực nam đông nam đảo Bạch Quy, thuộc quần đảo Hoàng Sa, khoảng 27 hải lý. Theo đề nghị của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), trong ngày 29.9, phía Trung Quốc đã cử 1 tàu cứu nạn đến khu vực đảo Bạch Quy để cứu nạn tàu cá QNa - 90569 TS bị gãy trục láp.

Nhưng khi đến hiện trường, lực lượng cứu nạn Trung Quốc xác định sự cố tàu QNa - 90569 TS chỉ cứu hộ, không phải cứu nạn, đồng thời giới thiệu thông tin cơ quan cứu hộ, và nếu thực hiện cứu hộ phải trả tiền theo thỏa thuận.

Được biết tàu cá QNa - 90569 TS xuất bến ngày 23.9, tại Trạm Biên phòng An Hòa (H.Núi Thành).