Tàu Đại Phát Hải 17 bị chìm trên biển, cứu nạn thành công 11 thuyền viên

Ngày 21.11, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã đưa 11 người trên tàu Đại Phát Hải 17 vào TP.Vũng Tàu ( Bà Rịa - Vũng Tàu ) vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 17.11, tàu Đại Hải Phát 17 vận chuyển hơn 4.200 tấn than đang hành trình từ cảng tổng hợp khu công nghiệp Ông Kéo (Đồng Nai) đến cảng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) để trả hàng. Khi cách cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía nam Tây Nam, tàu mắc cạn.

Lúc này, thời tiết tại khu vực tàu bị nạn rất xấu, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 - 8, biển động mạnh, sóng cao trên 3 m. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng các thuyền viên trên tàu vẫn không thể tự khắc phục được sự cố và thoát cạn.

Do sóng to gió lớn, biển động làm nước tràn vào hầm máy, tàu chao lắc và nghiêng, có khả năng gây chìm tàu (do tàu mất khả năng điều động), tinh thần các thuyền viên hoảng loạn.

Đến 14 giờ ngày 20.11, thuyền trưởng tàu Đại Phát Hải 17 đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau đó, tàu SAR 413 đang thường trực tại Vũng Tàu đã đi cứu nạn khẩn cấp.

Đến 18 giờ 15 cùng ngày, tàu SAR 413 tiếp cận hiện trường tàu bị nạn, tổ chức đưa các thuyền viên tàu Đại Hải Phát 17 lên tàu để được chăm sóc sức khỏe , đưa vào TP.Vũng Tàu lúc 2 giờ ngày 21.11.

Một lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết, hiện tàu Đại Phát Hải 17 đã chìm.