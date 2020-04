Tàu hàng tông chìm tàu cá rồi bỏ chạy: 'Không thể quên giây phút kinh hoàng'

Ngày 27.4, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cho biết vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tàu hàng Pacific Express (thuộc Công ty TNHH MTV Vận tải biển Gemadept) tông chìm tàu cá PY 40087 TS tại vùng biển Quy Nhơn ( Bình Định ).

"Chúng tôi kêu la nhưng tàu hàng vẫn bỏ chạy"

Theo ông Võ Trọng Lưu (44 tuổi, ở P.Xuân Thành, TX.Sông Cầu, Phú Yên), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá PY 40087 TS, tàu cá này xuất bến vào sáng 9.4 tại cảng cá Vạn Phước (P.Xuân Thanh) đi hành nghề giã cào tại vùng biển Bình Định và Phú Yên. Trên tàu này ngoài ông Lưu còn có 2 ngư dân khác là Lương Văn Khang, Nguyễn Ngọc Hạnh.

Thuyền trưởng tàu cá PY 40087 TS Võ Trọng Lưu (bìa trái) ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Khoảng 6 giờ ngày 10.4, tàu cá PY 40087 TS đang hoạt động giã cào tại vùng biển Quy Nhơn thì bị một tàu hàng đang trên hành trình theo hướng bắc - nam tông từ phía sau. Đuôi tàu PY 40087 TS vỡ tan tành, chìm ngay lập tức. 3 ngư dân trên tàu cá chỉ kịp nhảy ra khỏi tàu để thoát thân, không mang theo bất kỳ vật dụng hay tài sản nào.

“Sau khi gây ra tai nạn, tàu hàng bỏ chạy mặc cho chúng tôi kêu la rất to. May mắn là tàu cá PY 3572 TS nghe thấy và chạy đến vớt chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đuổi theo tàu hàng kêu to để yêu cầu dừng lại nhưng tàu này tăng tốc nhanh hơn. Rất may là chúng tôi không bị thiệt hại về người nhưng không thể nào quên giây phút kinh hoàng, bất an trong vụ tai nạn này”, ông Lưu nói.

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Võ Trọng Lưu đã làm đơn trình báo vụ việc cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) yêu cầu điều tra vụ việc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cũng gửi báo cáo đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp hỗ trợ công tác điều tra.

Chờ kết luận điều tra để xử lý

Thông qua lịch trình ra vào Cảng Quy Nhơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn phát hiện tàu biển Pacific Express có IMO 9167851 cập cảng Quy Nhơn ngày 24.4 có đặc điểm nhận dạng giống như lời kể của các ngư dân trên tàu cá PY 40087 TS nên đã cử lực lượng phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đến làm việc.

Tàu Pacific Express đi vào vùng biển cảng Quy Nhơn ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Qua kiểm tra nhật ký hàng hải, kế hoạch hành trình của tàu Pacific Express đều trùng khớp với thời gian, địa điểm tàu cá PY 40087 TS gặp nạn. Cụ thể, từ ngày 8 đến ngày 11.4, tàu hàng Pacific Express có hành trình từ Hải Phòng đến cảng Sài Gòn. Nhật ký hàng hải và Memo của tàu Pacific Express thời điểm từ 4 - 8 giờ sáng 10.4 thể hiện rõ tàu đang có mặt ở vùng biển Quy Nhơn, vị trí trùng với điểm tàu cá bị tông chìm

Trưa 24.4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn mời thuyền trưởng tàu Pacific Express và các ngư dân trên tàu cá PY 40087 TS đến đối chất. Trong khi ông Võ Trọng Lưu khẳng định tàu hàng Pacific Express tông chìm tàu cá của mình thì thuyền trưởng và đại phó tàu tàu hàng này đều không thừa nhận có vụ việc trên.

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quyết định tạm giữ tàu Pacific Express 5 ngày để thu thập thêm chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Ông Võ Trọng Lưu khẳng định tàu hàng Pacific Express tông chìm tàu cá của mình ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Sáng 25.4, thuyền trưởng tàu Pacific Express xác nhận có va chạm với tàu cá PY 40087 TS. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng này cho rằng thời điểm đó không hề biết có va chạm dẫn đến chìm tàu cá nên vẫn tiếp tục hành trình mà không dừng lại ứng cứu ngư dân bị nạn. Cũng trong ngày 25.4, Công ty TNHH Thương mại và tiếp vận Quốc tế Interlogs đã có công văn gửi Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn thông báo đã được Công ty TNHH MTV vận tải biển Gemadept ủy quyền đại diện cho chủ tàu Pacific Express làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết, bồi thường cho các ngư dân trên tàu cá PY 40087 TS. Thay vì tạm giữ 5 ngày, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đã tạo điều kiện cho tàu Pacific Express tiếp tục hành trình với cam kết bồi thường cho ngư dân khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn làm việc với đại diện tàu Pacific Express ẢNH: HOÀNG TRỌNG

“Kết quả sơ bộ là tàu Pacific Express thừa nhận có đâm va với tàu cá và cam kết sau này cơ quan điều tra có kết luận như thế nào thì sẽ tuân thủ và đền bù theo đúng quy định. Vì vậy, phải chờ có kết luận điều tra thì mới biết ai đúng, ai sai bao nhiêu phần trăm, từ đó mới tính đến trách nhiệm bồi thường và xử lý các trách nhiệm khác”, ông Vũ Thế Quang, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, nói.