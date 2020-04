Tàu cá Quảng Ngãi bị đâm chìm khi đánh cá ở Hoàng Sa, 8 người mất tích

Cụ thể, tàu cá thông báo bị đâm chìm có số hiệu QNg-90617-TS, công suất 420 CV, do ông Trần Hồng Thọ (33 tuổi, ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ, có đăng ký hành nghề lặn.

Lúc 6 giờ ngày 2.4, bà Chi (vợ ông Thọ) nhận được điện thoại báo tàu của ông Thọ bị tông chìm ở đảo Phú Lâm.

Sau khi bị tông chìm, có 3 tàu cá, gồm: tàu cá mang số hiệu QNg-90045-TS do ông Đặng Tằm làm chủ phương tiện; tàu cá QNg-90399-TS do ông Đặng Dũng làm chủ phương tiện; và tàu cá QNg-90929-TS do ông Nguyễn Thành Linh làm chủ phương tiện, đến để cứu hộ, nhưng khi đến nơi thì không thấy ngư dân và tàu cá QNg-90617-TS, mà chỉ thấy 1 tàu sắt màu trắng của Trung Quốc đang kiểm soát tại đây