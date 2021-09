Tây Ninh: Bắt bị can giết người, cướp tài sản trốn truy nã suốt 38 năm

Ngày 16.9, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Vũ (60 tuổi, ngụ P. Long Hương, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản . Vũ chính là bị can trong vụ cướp tài sản làm chết người cách đây 38 năm đang bị công an truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 24.3.1983, Vũ cùng với Lương Thanh Dũng, Nguyễn Văn Phước và Lâm Văn Hải (cả 4 cùng ngụ Tây Ninh) rủ nhau, đột nhập vào nhà của ông N.V.Tr. (ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành; nay là P. Long Thành Bắc, TX. Hòa Thành-NV), khống chế người trong nhà để lấy tài sản

Khi đến nơi, Dũng đứng bên ngoài cảnh giới; còn Vũ, Phước và Hải đột nhập vào bên trong, khống chế trói bà L.T.B (mẹ ông Tr.) và N.V.T (con ông Tr.), lục tìm tiền, vàng nhưng không ra nên cả 3 lấy xe đạp, vải… rồi bỏ đi.

Lúc này, anh T. thoát được nên chạy ra ngoài tri hô, làm 4 tên cướp bỏ lại tài sản, chạy trốn . Nghe tiếng tri hô, người dân chạy đến nhà ông Tr. thì phát hiện bà B. đã tử vong.

Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với 4 bị can trên về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Năm 1997, Lương Thanh Dũng bị bắt và TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt 12 năm. Năm 2019, Lâm Văn Hải bị công an bắt giữ (hiện đang tạm đình chỉ điều tra bị can), còn Nguyễn Hoàng Vũ và Nguyễn Văn Phước vẫn lẩn trốn.

Sau khi xác định Vũ trốn về Bà Rịa- Vũng Tàu, tối ngày 15.9, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an P.Long Hương (TP. Bà Rịa) bắt giữ Nguyễn Hoàng Vũ (tên gọi khác Nguyễn Văn Bảo) khi đang lẩn trốn tại khu phố Hương Điền (P.Long Hương).