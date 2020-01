Tây Ninh: Bắt giữ nhóm côn đồ đập phá tài sản nhà con nợ

Ngày 15.1, Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Nhân (38 tuổi), Nguyễn Phước Thạnh (31 tuổi) và Phan Hoài Ân (23 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng) về hành vi hủy hoại tài sản

Riêng 3 nghi can gồm: Nguyễn Văn Nước (34 tuổi), Dương Văn Tuấn (25 tuổi) và Nguyễn Chí Thành (33 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng) đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an đang tổ chức tìm.

Các tài sản mà nhóm người cầm rựa xông vào đập phá Ảnh: Ngọc Hà Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 9.1, Nước cùng Nhân đến nhà ông Nguyễn Văn Ron (65 tuổi, ngụ ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) để gặp anh Nguyễn Văn Liên (36 tuổi, con ông Ron) đòi nợ 100 triệu đồng. Do không gặp được Liên nên giữa ông Ron với Nước và Nhân có lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó Nước và Nhân bỏ đi về.

Khoảng 1 giờ sau, Nước điện thoại rủ Tuấn cùng với Thành, Ân và Thạnh cùng trở lại nhà ông Ron tiếp tục đòi nợ. Nhóm người này cầm theo 2 con dao tự chế đến nhà ông Ron xông vào đập phá, đe dọa để tạo áp lực buộc gia đình ông Ron phải trả nợ. Sau khi đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản, cả nhóm bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bàng điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ. Đến ngày 12.1, Công an huyện Trảng Bàng bắt khẩn cấp Nhân, Thạnh và Ân. Riêng Nước, Tuấn và Thành hiện bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan công an đang tổ chức tìm và truy bắt những nghi can này.

Vụ nhóm côn đồ đập phá tài sản nhà con nợ đang được điều tra làm rõ.