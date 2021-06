Tây Ninh: Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm y tế huyện kê khống kinh phí chống dịch Covid-19

Ngày 23.6, đại tá Lý Hồng Sinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tuấn (55 tuổi), Giám đốc Trung tâm y tế H.Châu Thành để điều tra làm rõ tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, ông Tuấn được xác định đã thực hiện hành vi kê khống kinh phí chống dịch Covid-19.