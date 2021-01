Tây Ninh: Cảnh báo loại tội phạm công nghệ cao lừa đảo

Ngày 9.1, Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trước đó đã phát đi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn mới của loại tội phạm này.

Các nghi can hứa hẹn sau khi hoàn thành gia công tranh sẽ thu lại với giá 650.000 - 750.000 đồng/tranh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc, các nghi can chiếm đoạt và chặn điện thoại liên lạc.

Ngoài ra, một phương thức lừa đảo nguy hiểm khác mà Công an Tây Ninh cảnh báo là phần mềm gián điệp đặc biệt nguy hiểm trên điện thoại hệ điều hành Android. Các nghi can sử dụng điện thoại ảo VoIP (tạo và gọi trên nền internet, giả lập giống số điện thoại cố định, di động tại Việt Nam), giả mạo điện thoại các cơ quan thi hành pháp luật với các đầu số +0-99…, +099… và đuôi số điện thoại là …113.

Các nghi can gọi cho bị hại, thông báo bị hại đang bị điều tra trong các chuyên án, vụ án và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, kê khai tiền mặt, tiền có trong các tài khoản ngân hàng. Sau đó, các nghi can làm giả lệnh bắt , giấy triệu tập của cơ quan công an, Viện KSND, Tòa án để đe dọa và yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android, mạo danh phần mềm của Bộ Công an có hình ảnh “Công an hiệu” và kèm chữ “Bộ Công an”. Từ đó kiểm soát thông tin cá nhân trên điện thoại di động, mật khẩu tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của các bị hại.