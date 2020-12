Tây Ninh: Chặn nhóm đua xe trái phép, phát hiện 4 người dương tính ma túy

Ngày 27.12, Công an TP.Tây Ninh , tỉnh Tây Ninh cho biết, đã lập biên bản vi phạm đồng thời đang tiến hành xác minh để xử lý 23 thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 2 giờ 20 phút sáng 27.12, trên đường tỉnh lộ 784, khu vực trung tâm sát hạch lái xe, thuộc khu phố Ninh Nghĩa, P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh, Đội CSGT trật tự Công an TP.Tây Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh tổ chức chốt chặn, bắt quả tang 23 thanh, thiếu niên tụ đua xe và cổ vũ đua xe trái phép . Qua thử nhanh chất ma túy, công an phát hiện có 4 người dương tính với ma túy (gồm 3 nam, 1 nữ).