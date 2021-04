'Té ngửa' với món trà sữa trộn cần sa ở Đà Lạt

Trưa 19.4, qua nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp cùng Công an TP.Đà Lạt bất ngờ kiểm tra chiếc xe ô tô do một phụ nữ điều khiển dừng trước một khách sạn ở đường Tô Hiến Thành (P.3, TP.Đà Lạt), phát hiện thùng đựng trà sữa trộn cần sa