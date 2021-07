Tề Trí Dũng chỉ đạo chi tiền tỉ đi 2 chuyến châu Âu 33 ngày

Hai chuyến 'công tác nước ngoài' với chi phí 4,6 tỉ đồng

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (KLĐT BS), đề nghị truy tố 20 bị can trong vụ án liên quan ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM giai đoạn 2016 - 2019) về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn ( Sadeco ) và Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận ( IPC , 100% vốn nhà nước).

KLĐT BS thể hiện hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” của Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Sadeco), Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng Sadeco) trong việc chi tiền của Sadeco cho nhiều cá nhân đi du lịch nước ngoài, dưới danh nghĩa đi “tham quan, khảo sát”.

Cụ thể, ngày 28.4.2017, Tề Trí Dũng ký Nghị quyết về việc thông qua quỹ tiền lương năm 2017 của Sadeco là hơn 24,1 tỉ đồng. Đến ngày 2.8.2017, bị can Dũng đã ký ban hành Nghị quyết thông qua việc hạch toán 100% chi phí nghỉ mát của cán bộ nhân viên vào chi phí hoạt động, đảm bảo không quá 1 tháng lương thực tế theo quy định. Thời điểm năm 2017, số tiền chi lương thực tế của Sadeco là 21,76 tỉ đồng thấp hơn dự toán nên tiền lương bình quân 1 tháng là 1,81 tỉ đồng, do đó chi phí đi nghỉ mát sẽ không vượt số tiền này.

Tính đến ngày 25.10.2017, tổng chi phí tham quan, nghỉ mát của Sadeco đã chi ra cho cán bộ nhân viên hết 949 triệu đồng, nguồn kinh phí nghỉ mát còn lại chỉ 861 triệu đồng đủ đáp ứng cho 3 thành viên Ban điều hành của Sadeco, các khoản chi nghỉ mát tiếp theo không được tính cao hơn khoản tiền này.

Tuy nhiên, Hồ Thị Thanh Phúc đã chỉ đạo lập và duyệt hồ sơ, thủ tục cho 2 đoàn công tác nước ngoài với lý do “Tham quan, khảo sát mô hình phát triển các Khu công nghiệp, cảng và bất động sản dân dụng tại một số quốc gia phát triển ở châu Âu” trong khi Sadeco không có dự án khu công nghiệp hay dự án cảng nào, với chi phí hơn 4,6 tỉ đồng.

2 chuyến đi châu Âu không liên quan công việc, gây thiệt hại cho Sadeco gần 3,6 tỉ đồng

Theo KLĐT BS, chi phí đi du lịch của mỗi thành viên từ 180 triệu đồng đến 246 triệu đồng trong 2 chuyến đi 33 ngày, có một cá nhân tự túc, còn lại thành viên chuyến đi gồm lãnh đạo Sadeco, thành viên HĐQT và ban kiểm soát Sadeco.

Bị can Đỗ Công Hiệp đã ký trình ban Tổng giám đốc duyệt tại các tờ trình thông qua chủ trương tham quan - học tập tại châu Âu, ký duyệt hạch toán chi phí hai chuyến đi nghỉ mát với nội dung “Chi phí nghỉ mát BĐH đợt 2 năm 2017” và duyệt thanh toán với số tiền hơn 4,6 tỉ đồng.

Theo kết luận, bị can Tề Trí Dũng đã làm việc trực tiếp trao đổi, yêu cầu với Công ty Du lịch B.T. điều chỉnh các nội dung chuyến đi thành khảo sát, học tập để phù hợp với nội dung tờ trình của Sadeco.

Sau khi hoàn tất việc thanh toán chi phí chuyến đi cho Công ty Du lịch B.T., Công ty Sadeco đã hạch toán chi phí 2 chuyến đi du lịch thành chi phí nghỉ mát của cán bộ nhân viên khi báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, báo cáo thuế năm 2017 và quyết toán thuế. Đến tháng 4.2018, Thanh tra TP.HCM tiến hành thanh tra Công ty IPC, Công ty Sadeco đã yêu cầu 4 cá nhân không phải cán bộ, lãnh đạo Sadeco mỗi người nộp lại số tiền 246 triệu đồng.

Trong quá trình Công an xác minh, điều tra, ngày 9.1.2019, bị can Hồ Thị Thanh Phúc đã đề xuất và được các thành viên HĐQT Công ty Sadeco thống nhất sử dụng quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để hoàn lại toàn bộ chi phí cho chuyến đi nước ngoài còn lại và hạch toán vào thu nhập khác của Công ty Sadeco trong năm 2018, 2019.

Qua làm việc với Công an, các cá nhân tham gia chuyến đi đều khai nhận chương trình của đoàn đơn thuần là tham quan, du lịch nghỉ mát, không gặp gỡ, tiếp xúc bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài, không khảo sát dự án, cảng biển, công trình và không liên quan đến công việc của công ty.

Đồng thời, bị can Hồ Thị Thanh Phúc còn khai nhận, bị can Tề Trí Dũng là người chủ trương chuyến đi, danh sách những người tham gia chuyến đi là do Dũng chỉ định.

Theo KLĐT BS, việc chi tiền cho hai chuyến đi nêu trên là trái với quy định pháp luật, không đáp ứng điều kiện về chi phí được hạch toán, khấu trừ theo quy định, vi phạm quy định về quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Số tiền chi không đúng quy định, gây thất thoát, thiệt hại cho Công ty Sadeco là gần 3,6 tỉ đồng, trong đó thất thoát, thiệt hại cho vốn nhà nước là gần 2,2 tỉ đồng.

CQĐT xác định trách nhiệm gây ra thiệt hại này thuộc về Hồ Thị Thanh Phúc, Tề Trí Dũng và Đỗ Công Hiệp.