Vụ án liên quan ông Tất Thành Cang: Các bị can đã tham ô hàng tỉ đồng như thế nào ?

Ngày 27.7, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) và Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước); đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 20 bị can, trong đó ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy) bị đề nghị truy tố tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Trong 19 bị can còn lại, có 7 bị can bị đề nghị truy tố 2 tội “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” gồm: Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Sabeco ), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Sadeco), Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng Sadeco), Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy TP.HCM, đại diện vốn nhà nước tại Sadeco), Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Tân Thuận), Trần Đăng Linh (nguyên thành viên HĐQT Sadeco), Phạm Xuân Trung (nguyên thành viên HĐQT Công ty IPC). Bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận, nguyên Trưởng ban Kiểm soát (BKS) Công ty Sadeco) bị đề nghị truy tố tội “tham ô tài sản”. 11 bị can khác nguyên là lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Công ty IPC, Công ty Sadeco bị đề nghị truy tố về cùng tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.