Tên cướp đâm người phụ nữ trọng thương từng cướp tiền cụ bà 83 tuổi

Chiều 5.3, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang tạm giữ tang vật và củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, ở thôn Lãnh An, xã Quế Long, H.Quế Sơn), để điều tra về hành vi cướp tài sản và giết người.

Trung được xác định là nghi phạm dùng hung khí đâm chị N.T.H (42 tuổi, trú xã Bình Định Bắc, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) trọng thương vào tối 3.3.

Công an H.Quế Sơn có mặt tại hiện trường vụ Trung đâm chị H. trọng thương để điều tra vụ việc. ẢNH: C.X

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, Trung từng có tiền án về tội “cướp tài sản” và đang chấp hành án treo. Cụ thể, tháng 4.2018, Trung và Lê Công Hiếu (18 tuổi, ở cùng thôn) rủ nhau đi trộm tài sản.

Cả hai chở nhau đến nhà một người dân trong thôn với ý định vào trộm tiền thì thấy nhà này đóng cửa nên chuyển hướng sang nhà bà Phan Thị Xuyến (lúc đó 83 tuổi, ở thôn Lãnh An).

Đến nơi, Hiếu nói Trung: “Mi nấp sau cánh cửa chính, tao ném cục bê tông xuống nền sân. Bà Xuyến nghe tiếng động sẽ ra mở cửa, mi kẹp cổ khống chế bả, tao lấy tiền trong túi áo bả rồi cả hai cùng chạy” và Trung đồng ý.

Đang nằm xem tivi, nghe tiếng động mạnh, bà Xuyến đứng dậy và chống gậy ra mở cửa. Trung bước tới bóp cổ bà Xuyến rồi kéo ngược nạn nhân vào trong nhà. Hiếu chạy vào lục túi áo bà Xuyến đang mặc lấy hơn 800.000 đồng rồi cả 2 rời khỏi hiện trường.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đưa Trung đi giám định, xác định nghi can này có hạn chế về mặt nhận thức nhưng vẫn chịu trách nhiệm hình sự. Nguyễn Tấn Trung sau đó bị tòa tuyên phạt 36 tháng tù (cho hưởng án treo).

Điều đáng nói, dù đang trong thời gian chấp hành án nhưng vào lúc 20 giờ 30 phút tối 3.3, Trung điều khiển xe máy trên đường ĐH07, khi qua địa phận thôn Phong Phú (xã Quế Thuận, H.Quế Sơn) thì gặp chị N.T.H (42 tuổi, ở xã Bình Định Bắc, H.Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển xe máy lưu phía trước, cùng chiều liền chạy vượt lên bên trái và chặn đầu xe chị H. yêu cầu đưa tiền nhưng chị H. trả lời không có tiền.

Lúc này, thấy phía trước chiều đường ngược lại có 1 xe máy đang chạy về hướng mình, sợ bị phát hiện nên Trung dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng lưng chị H. rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, Trung quay lại hiện trường để theo dõi tình hình. Đến ngày 4.3, Trung bị bắt.

Sau khi bị đâm trọng thương, chị H. được người dân đưa ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, hiện dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn yếu và đang phải thở máy. Bác sĩ chẩn đoán chị H. bị đâm 2 nhát, vết thương thấu ngực, bụng và tràn máu màng phổi.