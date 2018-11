Tên 'South China Sea' không có hàm ý liên quan đến chủ quyền

Liên quan đến những tranh cãi xung quanh cụm từ “South China Sea” xuất hiện trên phông nền của hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 10, chiều 10.11, trao đổi với PV Thanh Niên, TS Nguyễn Hùng Sơn, Phó viện trưởng phụ trách Viện Biển Đông (Học viện Ngoại giao VN), thành viên ban tổ chức hội thảo, khẳng định việc sử dụng cụm từ này, nhất là trong khung cảnh các cuộc thảo luận học thuật, là phù hợp và không có hàm ý gì liên quan đến chủ quyền.

“Ai cũng hiểu Ấn Độ Dương không phải của Ấn độ, biển Nhật Bản không phải của Nhật Bản, vịnh Mexico không phải của riêng Mexico, và biển Nam Trung Hoa cũng không phải là của Trung Quốc. Vì vậy sử dụng tên này cho một hội thảo quốc tế về Biển Đông là phù hợp”, TS Sơn nói.

Đáng chú ý, TS Sơn chia sẻ thêm, do tổ chức ở VN, ngay từ hội thảo lần thứ nhất do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia VN đồng tổ chức, ban tổ chức đã giới thiệu tên của hội thảo bằng tiếng Việt là “ Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông : Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực”.