Thả rùa xanh thuộc nhóm nguy cấp mắc lưới ngư dân Cù Lao Chàm về biển

Theo đó, vào sáng ngày 5.11, một ngư dân thôn Bãi Hương (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) thả lưới ở vùng biển Cù Lao Chàm và phát hiện một chú rùa mắc lưới.

Chú rùa xanh quý hiếm bị thương nặng dạt vào bờ biển Hội An vào sáng 5.11 Ảnh: Nam Thịnh

Ngay lập tức, ngư dân này tháo gỡ chú rùa ra khỏi tấm lưới và mang đến giao nộp cho Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Theo nhận định của các cán bộ Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, chú rùa nặng khoảng 10 kg này là rùa xanh. Đây là loài thuộc nhóm nguy cấp, động vật quý hiếm được pháp luật Việt Nam bảo vệ, nghiêm cấm mọi hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển.

Sau khi tiếp nhận, Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã phối hợp với ngư dân thả rùa về biển vào chiều 5.11.

Trước đó, cũng vào khoảng 5 giờ cùng ngày (5.11), một số người dân đi tập thể dục ven bãi biển An Bàng (P.Cẩm An, TP.Hội An) tình cờ phát hiện chú rùa biển trôi dạt vào bờ nặng khoảng 12 kg, dài hơn 50 cm.

Tiếp nhận thông tin, Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm cử cán bộ, nhân viên đến hiện trường và khẩn trương thực hiện việc sơ cứu cho chú rùa xanh đang trọng thương, đồng thời tích cực kết nối với cơ quan chuyên môn nhằm cứu sống chú rùa.