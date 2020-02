Thách thức lớn, nhưng không bàn chuyện lùi chỉ tiêu kinh tế

Kịch bản của Bộ KH-ĐT cho thấy nếu dịch do vi rút Corona chủng mới kéo dài (nCoV), GDP sẽ giảm đáng kể, song Thủ tướng yêu cầu cần phản ứng linh hoạt chứ không bàn chuyện điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế, nhất là tăng trưởng GDP, xuất khẩu.

Hai kịch bản tăng trưởng

Ngày 5.2, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 1 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc . Một trong những nội dung chính là thảo luận các biện pháp, kịch bản kinh tế để đối phó với dịch do nCoV gây ra đang lan rộng và kéo dài.

Tại cuộc họp báo cuối buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã thông tin những nét chính của cuộc họp Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ thống nhất nhận định tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục ổn định, mặc dù có nhiều chỉ số giảm vì tháng 1 chỉ có 18 ngày làm việc. Đáng chú ý như vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tăng 76,8%, cao nhất trong 4 năm qua.

Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 179,5%.

Vốn FDI thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hay tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,2%; hoạt động vận tải tăng cao so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa trong dịp tết tăng mạnh (vận tải hành khách tăng 15,1%; hàng hóa tăng 10,7%). Đặc biệt, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ, hoặc so với tháng trước như số lượng doanh nghiệp đăng ký mới giảm 17,9%; nhiều khoản thu nội địa đạt mức thấp (do mới bước vào đầu năm và chưa đến kỳ hạn kê khai nộp thuế); kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ và xuất hiện nhập siêu. Đáng ngại nhất là dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona chủng mới gây ra chưa được kiểm soát triệt để.

Ông Dũng cho hay theo tính toán của Bộ KH-ĐT, nếu dịch được khống chế kịp thời trong quý 1 này, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,27% so với năm trước (thấp hơn 0,53 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra). Nếu kéo dài sang quý 2 thì tăng trưởng ước tính GDP năm 2020 chỉ tăng 6,09% so với năm trước. Như vậy, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% trong năm 2020 là thách thức rất lớn.

“Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh là không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng. Đồng thời, giữ vững các chỉ tiêu vĩ mô, nhất là lạm phát, tỷ giá, xuất khẩu và “phải phấn đấu đạt toàn diện mục tiêu đề ra”, ông Dũng thông tin.

Để làm được điều này, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải tái cơ cấu sản xuất, tiêu dùng, tín dụng; chủ động tìm kiếm thị trường; chỉ đạo mạnh mẽ để người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh phát triển, không ngành nào được dừng lại.

Hệ thống hành chính cả nước, từ T.Ư đến địa phương tập trung cao độ thực hiện tốt các nhiệm vụ, các công việc đề ra, bám sát thực tiễn và các kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương theo quý và cả năm để có biện pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bảo đảm được mục tiêu tăng trưởng.

Chưa cần gói kích cầu

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ KH-ĐT rà soát, điều chỉnh, đưa ra các kịch bản tăng trưởng mới theo ngành, lĩnh vực hằng quý và cả năm 2020, có giải pháp mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra. Điều hành, vận dụng linh hoạt chính sách vĩ mô, đặc biệt là về tài chính, tiền tệ, thương mại, đầu tư để ứng phó kịp thời những diễn biến bất lợi từ dịch. Theo dõi chặt chẽ biến động giá cả thị trường để có giải pháp phù hợp, hạn chế sự tăng giá bất thường, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, nâng giá.

Thủ tướng nhấn mạnh không tăng giá điện, dịch vụ công. Đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa.

Trước đó, phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng đã nhấn mạnh không đặt vấn đề điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020 và phải phản ứng nhanh về kinh tế, tài chính, sản xuất để bù đắp giảm sút kinh tế do dịch bệnh.

Trả lời câu hỏi về quan điểm của Chính phủ đối với gói hỗ trợ kinh phí cho những ngành, lĩnh vực chịu rủi ro từ dịch bệnh như Trung Quốc, Thái Lan áp dụng, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương cho hay đây là một trong những chính sách để khắc phục tác động của dịch do vi rút Corona chủng mới đến tăng trưởng.

“Trong kiến nghị của Bộ KH-ĐT có 2 gói giải pháp rõ ràng: Thứ nhất, khi dịch đang diễn ra thì tập trung ưu tiên vào các giải pháp phòng, chống dịch, kiểm soát dịch vì đây là thời điểm chúng ta cần dành sức lực, nguồn lực kiểm soát dịch. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Bộ sẽ kiến nghị gói giải pháp thứ 2 là giải pháp khắc phục thiệt hại cũng như phục hồi sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế”, ông Phương nói.

Theo vị này, các gói hỗ trợ cũng là những phương án cần phải tính đến, tuy nhiên còn tùy thuộc vào một số yếu tố như nguồn lực chúng ta có bao nhiêu và chúng ta hỗ trợ đối tượng nào. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đến thời điểm này, chúng ta chưa đặt vấn đề này. “Nếu như có vấn đề dịch bùng phát nghiêm trọng hơn thì lúc đó Chính phủ mới bàn đến. Các nước như thế nhưng chúng ta chưa đến mức cần đặt vấn đề như vậy”, ông Dũng nói thêm.

“Đón người Việt ở Vũ Hán về nhưng phải cách ly”

Trả lời vấn đề xem xét đón công dân từ vùng dịch trở về, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) có 24 công dân (21 du học sinh và 3 người nhà), trong đó có 19 người muốn trở về Việt Nam, và Thủ tướng đã có những chỉ đạo rất chặt chẽ, đó là có phương án đón công dân Việt Nam ở vùng dịch về nước với điều kiện phải cách ly tập trung 14 ngày.

“Việc này giao cho Bộ Quốc phòng, bảo đảm bố trí tất cả các điều kiện, cả về ăn uống, ngủ, nghỉ. Theo dõi là Bộ Y tế. Chúng ta cũng sẽ bố trí sân bay Vân Đồn ở phía bắc, 1 sân bay tại miền Trung, 1 sân bay tại miền Nam”, ông Dũng nói, đồng thời cho rằng giải pháp để cách ly đặc biệt, cách ly tập trung là giải pháp tốt nhất để tránh lây chéo, lây lan.

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết đã có văn bản báo cáo Thủ tướng và Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp các bộ trình phương án miễn thuế nhập khẩu với khẩu trang y tế , nguyên liệu sản xuất khẩu trang và các loại nước khử trùng để phòng chống dịch.

Lên phương án đưa người Việt Nam bay từ vùng dịch về nước Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp ngày 4.2, Cục Hàng không cho biết đã yêu cầu Phòng Vận tải hàng không thực hiện cấp phép ngay một số chuyến bay để đưa công dân Việt Nam tại Trung Quốc và công dân Trung Quốc tại Việt Nam về nước. Các chuyến bay đưa công dân Trung Quốc tại Việt Nam về Trung Quốc , chặng bay về Việt Nam sẽ không có khách, máy bay sau đó phải khử trùng theo quy định. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là ưu tiên số 1, tiếp theo là các sân bay Cần Thơ và Phù Cát để đón đưa các chuyến bay trên. Các hãng hàng không được chọn sân bay dự bị cho các chuyến bay, nhưng khi hạ cánh chỉ được đỗ trên sân chờ cất cánh lại, không được đưa khách rời máy bay. Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng sẽ cấp phép thực hiện một số chuyến bay đặc biệt chuyên chở hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mai Hà