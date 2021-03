Thái Bình: 93 trường hợp vi phạm giao thông trong 5 ngày phạt nguội

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 1.3, tại Thái Bình bắt đầu thực hiện phạt "nguội" các hành vi vi phạm giao thông, trật tự qua hình ảnh camera tại 6 nút giao thông quan trọng, cửa ngõ ra, vào TP.Thái Bình. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình thực hiện giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 3 khu vực gồm: ngã tư Gia Lễ (QL10 giao cắt với QL39A), ngã tư Thiên Trường Plaza (QL39B giao cắt với đường vành đai phía nam TP.Thái Bình), và ngã tư Tân Bình (QL10 tránh TP.Thái Bình giao cắt với đường tỉnh 223). Công an TP.Thái Bình giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 3 khu vực gồm ngã tư Trần Thái Tông giao cắt với Lý Bôn, ngã tư Phúc Khánh (Trần Thái Tông - Doãn Khê giao cắt với Quang Trung - Hùng Vương), ngã tư An Tập (Lý Bôn giao cắt với Quang Trung - Hai Bà Trưng). Các hành vi vi phạm giao thông sẽ bị camera thông minh “soi” gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường; chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ và các vi phạm khác. Ngoài việc giám sát, xử lý các lỗi vi phạm an toàn giao thông, hệ thống camera còn phục vụ cho việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến giao thông đường bộ tại TP.Thái Bình và khu vực lân cận.