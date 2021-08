Thái Bình: Khởi tố 2 cán bộ y tế nhận tiền, cho nhiều công nhân 'thông chốt'

Tối 28.8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Việt Cường (29 tuổi, ở xã Hòa Tiến, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và Vũ Thị Lan (37 tuổi, ở xã Tân Lễ, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội nhận hối lộ , theo quy định tại khoản 2 điều 354 bộ luật Hình sự năm 2015.