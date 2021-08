Khẩn trương xét xử vụ án 'đưa, nhận hối lộ' liên quan Phan Văn Anh Vũ

Ngày 5.8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư (Ban Chỉ đạo) về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Phiên họp thứ 20, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng , Trưởng ban chỉ đạo, để đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết luận công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được đẩy mạnh ở T.Ư và địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực, có mặt cao hơn năm trước.

Xử lý hơn 8.000 đảng viên vi phạm

Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm cả đương chức và nghỉ hưu, cả cán bộ cao cấp.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật trên 70 tổ chức đảng, trên 8.000 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái, và hơn 20 đảng viên bị kỷ luật do vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.

Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thành lập 14 đoàn kiểm tra, trong đó có 10 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Qua kiểm tra, đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng trực thuộc T.Ư; 7 cán bộ diện T.Ư quản lý; và nhiều cán bộ, lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp nhà nước có sai phạm.

Ngành Thanh tra, Kiểm toán đã phát hiện sai phạm về kinh tế 54.474 tỉ đồng và 1.760 ha đất, kiến nghị xử lý tài chính hơn 23.499 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi 7.017 tỉ đồng và 644 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 851 tập thể và 2.073 cá nhân.

Ban Chỉ đạo đánh giá công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng , kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khởi tố mới nhiều vụ án, nhiều bị can, trong đó có nhiều bị can là cán bộ cấp cao, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Tổng bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng “ không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 1.850 vụ án/3.294 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 144 vụ án/384 bị can về các tội tham nhũng. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp 19 của Ban Chỉ đạo đến nay, đã khởi tố mới 7 vụ án/35 bị can, khởi tố thêm 55 bị can trong 10 vụ án...

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng đã thống nhất đánh giá công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành được quan tâm; nhất là đã chủ động, kiên quyết hơn trong kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều cán bộ tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chống tham nhũng.

Qua kiểm tra, kiểm soát nội bộ, các bộ, ngành đã phát hiện, chuyển 125 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Điển hình như Thanh tra Chính phủ chuyển 26 vụ, Bộ Tài chính chuyển 95 vụ, Ngân hàng Nhà nước phát hiện, xử lý 5 vụ việc với 5 người... Cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 27 cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân; 16 cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân do tham nhũng, tiêu cực; Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố mới 16 vụ án với 19 bị can tham nhũng trong hoạt động tư pháp.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở nhiều địa phương có chuyển biến tích cực, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Các địa phương qua thanh tra, kiểm tra đã chuyển 80 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Nhiều địa phương đã khởi tố mới nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế như: Khánh Hòa; Thanh Hóa, Bắc Ninh…

Khẩn trương xét xử vụ án "đưa, nhận hối lộ liên quan Vũ "nhôm"

Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo T.Ư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng vừa tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2021.

Kết luận tại Phiên họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Phấn đấu đến hết năm 2021 kết thúc điều tra 2 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 6 vụ án, xét xử sơ thẩm 9 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 5 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.