Thái Bình và Hưng Yên có giám đốc công an mới

Chiều 29.9, tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thượng tá Trần Văn Phúc, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.