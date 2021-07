Thái Nguyên: 22 người tụ tập hát karaoke ‘chui’, 7 người dương tính ma túy

Ngày 24.7, Công an TP.Thái Nguyên cho biết đã phát hiện một quán karaoke vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 khi lén lút hoạt động.

Cụ thể, 00 giờ 30 phút ngày 24.7, tổ công tác liên ngành của Công an TP.Thái Nguyên, Công an xã Quyết Thắng kiểm tra quán karaoke NewStar thuộc xóm 10, xã Quyết Thắng và phát hiện 3 phòng hát đang hoạt động, có tổng cộng 22 khách hát karoke, tất cả đều không đeo khẩu trang. Công an TP.Thái Nguyên đã test nhanh đối với số khách này và phát hiện 7 người dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, nhóm khách thừa nhận có sử dụng ma túy tổng hợp trong quán hát karaoke NewStar. Công an TP.Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22 người về hành vi không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng dịch Covid-19 , với số tiền 2 triệu đồng/người.

Đối với 7 đối tượng dương tính với ma túy, Công an TP.Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an TP.Thái Nguyên cũng đề xuất UBND TP.Thái Nguyên xử phạt quán karaoke New Star 15 triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và lén lút hoạt động.