Vĩnh Phúc đình chỉ 2 công an TP. Phúc Yên do buông lỏng quản lý quán bar Sunny

Trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ của Công an TP.Phúc Yên vì liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Điều tra video clip nhạy cảm được cho là của quán bar Sunny - ổ dịch Covid-19

Trao đổi với báo chí sáng 9.5, một cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm đình chỉ 2 cán bộ công an TP.Phúc Yên là do 2 người này buông lỏng quản lý, không phát hiện kịp thời vi phạm về sử dụng lao động của quán bar Sunny.

Vị cán bộ kể trên nói: “Quán bar - karaoke Sunny là cơ sở kinh doanh có điều kiện nên phải có đủ giấy tờ, như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự… thì mới được hoạt động. Tuy nhiên, việc được cấp giấy phép rồi không có nghĩa là cơ quan công an buông lỏng quản lý mà phải tăng cường kiểm tra”.

Quán bar Sunny có 25 lao động, vượt quá giấy phép đăng ký (5 người), đủ căn cứ để thu hồi giấy phép kinh doanh, thể hiện sự buông lỏng quản lý của Công an TP.Phúc Yên.

"Còn lỗi gì đó nặng hơn (nếu có) ví dụ như cơ sở này có hoạt động mại dâm, tệ nạn hay không thì Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang xác minh", vị cán bộ cho biết.

Sáng 9.5: Thêm 15 ca Covid-19 cộng đồng, 6 ca liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Như báo Thanh Niên đã đưa tin, vài ngày qua trên mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi cảnh nhiều thanh niên đang "thác loạn" trong một quán bar, được cho là bar Sunny, 1 trong 2 ổ dịch Covid-19 trong đợt dịch mới này của Vĩnh Phúc.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định đối với hoạt động của quán bar Sunny.