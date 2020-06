Thâm nhập đường dây 'tín dụng đen' qua app: PV Thanh Niên cung cấp chứng cứ để phục vụ điều tra Cashwagon

Ngày 3.6, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết lực lượng phối hợp của Công an Thành phố đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc mà Báo Thanh Niên phản ánh về Công ty TNHH Cashwagon (trụ sở đặt tại tòa nhà cho thuê số 17 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) cho vay nặng lãi qua app

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, công tác kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Cashwagon (gọi tắt Công ty Cashwagon) do Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an Q.1 vào trưa 2.6 đã kéo dài đến 4 giờ sáng hôm sau (3.6) mới kết thúc. Tại đây, lực lượng phối hợp lập biên bản ghi nhận vụ việc và thu giữ nhiều tài liệu, máy móc liên quan việc gọi điện thoại, hoạt động cho vay của công ty.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, việc khám xét cơ quan công an đã lập biên bản niêm phong thu giữ 43 CPU và 5 bộ máy tính ở tầng 9, 127 CPU ở tầng 6 và 26 CPU ở tầng trệt trụ sở công ty. Ngoài ra, lực lượng công an còn lập biên bản thu giữ 14 bộ máy tính để bàn, 3 laptop, 12 thùng hồ sơ tài liệu liên quan để điều tra làm rõ.

Trưa 3.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đã trực tiếp cử điều tra viên liên hệ, đề nghị PV Thanh Niên cung cấp những tài liệu, thông tin, chứng cứ mà phóng viên thu thập được trong quá trình điều tra về thủ đoạn, mánh khóe cho vay tiền qua app của Công ty Cashwagon để phục vụ công tác điều tra. Cùng ngày, chúng tôi đã lên danh sách, kèm số điện thoại, địa chỉ của hàng chục nạn nhân, cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an Q.1. Sau đó, PV hướng dẫn đưa 2 nạn nhân trực tiếp đến trụ sở Công an Q.1 cung cấp chứng cứ, để điều tra viên ghi nhận lời khai.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo của PC02 cho biết cơ quan công an đang thu thập hồ sơ, tài liệu chứng cứ để điều tra làm rõ vụ việc. Một nguồn tin từ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, hiện PC02 đang phối hợp với Công an Q.1; Trưởng công an Q.1 đã có những trao đổi với Phòng Tham mưu, cho biết vụ việc đang được điều tra, làm rõ nên chưa thể thông tin chi tiết.

Nhiều nạn nhân “kêu cứu”

Sau loạt bài điều tra của Thanh Niên về việc thâm nhập đường dây “ tín dụng đen ” cho vay qua app, nhiều nạn nhân của Công ty Cashwagon đã liên hệ với đường dây nóng của báo phản ánh, nhờ lên tiếng.

Anh H.V.Đ (quê Thanh Hóa) cho biết, tháng 6.2019, qua Facebook, anh biết đến công ty cho vay qua app Cashwagon. Thấy quảng cáo vay lần đầu lãi suất chỉ 0%, thanh toán sau 10 ngày, anh Đ. làm thủ tục và đăng ký vay 1 triệu đồng, sau đó thanh toán đúng hẹn. Tháng 10.2019, Công ty Cashwagon mời chào anh Đ. bằng gói vay 2 triệu đồng, sau 30 ngày anh thanh toán 2,88 triệu đồng. Đến ngày 29.3.2020, Công ty Cashwagon chào mời anh gói vay 3 triệu đồng, sau 20 ngày hoàn trả đúng 3 triệu đồng với nội dung “chung tay ủng hộ người dân khắc phục dịch Covid-19 ”. Do đang thất nghiệp nên ngày 31.3, anh Đ. vay 3 triệu đồng và thanh toán đầy đủ vào ngày 20.4. Tất cả số lần vay, anh Đ. đều thanh toán đầy đủ gốc và lãi cho Cashwagon đúng hẹn.

“Nhưng hơn 1 tháng nay, mỗi ngày tôi nhận được hàng chục cuộc điện thoại không kể ngày đêm từ các đầu số khác nhau, để đòi tiền lãi 880.000 đồng cho hợp đồng vay ngày 31.3 nói trên. Tôi yêu cầu gửi bản hợp đồng có tính lãi tại thời điểm vay thì họ cúp máy. Họ gọi liên tục từ 8 - 21 giờ mỗi ngày, điều này gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của tôi. Chưa dừng lại, họ còn gọi điện cho người thân, “khủng bố” tinh thần. Đây là hành động có dấu hiệu của sự lừa đảo”, anh Đ. bức xúc.

Tương tự, chị N.H.T.N (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, nhân viên văn phòng) cho biết, vì cần một khoản tiền để mổ khối u nên tháng 1.2020, chị vay của Công ty Cashwagon 6 triệu đồng. Từ tháng 2 - 4, chị đóng 2,64 triệu đồng tiền gia hạn hợp đồng (tổng số tiền đã đóng gần 8 triệu đồng), sau đó mất khả năng chi trả. Chị N. bức xúc vì nhân viên gọi điện “khủng bố” tinh thần cả người thân, cùng các đồng nghiệp của chị. Hiện chị N. phải nghỉ việc vì thấy “ngại” với đồng nghiệp; đồng thời không muốn làm ảnh hưởng đến họ.

Chiều 3.6, sau khi đọc loạt bài điều tra của Thanh Niên, chị L.T.K.H (26 tuổi, ngụ Bình Dương), “đội” mưa, đến tòa soạn để phản ánh bức xúc của mình. Chị H. cho biết, những ngày dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, trung tâm mua sắm (nơi chị làm việc) phải tạm ngưng hoạt động. Công việc khó khăn, lại không có lương, ngày 19.4, chị vay của Công ty TNHH Cashwagon 4 triệu đồng trong vòng 30 ngày. Sắp đến hạn thanh toán, nhân viên công ty gọi điện liên tục, dọa nếu không đóng tiền đúng hạn, sẽ gọi điện cho người thân, đồng nghiệp của chị. “Họ gọi hoài làm tôi sợ đến mức không dám ngủ. Vì quá lo lắng nên tôi vay tiền từ app OneClickMoney, nhằm đóng tiền gia hạn hợp đồng cho Cashwagon, khỏi bị “khủng” bố tinh thần nữa, chị H. nói.

Sau đó, PV Thanh Niên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an Q.1, làm “cầu nối” để chị H. tiếp tục đến công an trình báo, nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ việc cho vay nặng lãi của Công ty TNHH Cashwagon.