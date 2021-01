Thâm nhập “thị trường” pháo nổ giữa Sài Gòn

Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an cơ sở tham mưu chính quyền địa phương tổ chức in tài liệu tuyên truyền cho từng hộ dân, hộ kinh doanh, công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, bến xe, nhà ga, các điểm vui chơi công cộng… trên địa bàn ký cam kết không để xảy ra tình trạng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị, nếu buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm về pháo, để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trên địa bàn phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn và Ban Giám đốc Công an TP.