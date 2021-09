Thanh Hóa: Bắt nữ nghi phạm liên tục lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 22.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Lê Thị Tâm (30 tuổi, ngụ xã Hoằng Đạt, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 2 - 6.2021, Tâm lên mạng xã hội đặt mua nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả, mang tên Lê Thị Tâm.

CÔNG AN THANH HÓA

Lê Thị Tâm (phải) tại cơ quan công an

Không chỉ lừa bán đất, Tâm còn lừa bán xe ô tô cho một người dân ở P.Quảng Thành (TP.Thanh Hóa) để chiếm đoạt số tiền đặt cọc 400 triệu đồng.

Cũng theo tài liệu của Công an tỉnh Thanh Hóa, Tâm là đối tượng chuyên lừa đảo. Từ 2012 - 2014, Tâm gây ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công an TP.Thanh Hóa, Công an H.Nga Sơn (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án để điều tra.