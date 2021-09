Nghệ An: Bắt vợ chồng giám đốc Khu đô thị Minh Khang lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sáng 17.9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm bà Nguyễn Thị Thu (65 tuổi, quê Hải Dương, Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang) và ông Nguyễn Đình Khang (73 tuổi, Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang, chồng bà Thu), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản