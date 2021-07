Thanh Hóa: Can ngăn xô xát do đòi nợ, một người dân bị đâm tử vong

Chiều 23.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an H.Quảng Xương tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm để điều tra về hành vi giết người