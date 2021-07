Khởi tố bị can 28 tuổi làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ở Sóc Trăng

Sáng 23.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Trần Thanh Tiến (28 tuổi, ở ấp Tắc Giồng, xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên) về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên. Tiến đang mắc Covid-19, hiện đang điều trị tại Bệnh viện 30/4 (TP.Sóc Trăng). Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ việc này.

Theo điều tra của Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên, ngày 11.7, Trần Thanh Tiến từ TP.HCM về nhà thăm và chăm sóc mẹ là bà L.T.C (61 tuổi, ở ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên) nhưng không khai báo y tế . Ngày 13.7, Tiến gọi taxi chở bà C. đi khám bệnh ở Sóc Trăng rồi về. Ngày 14.7, anh ruột của Tiến là T.T.P (35 tuổi, từ H.Cái Bè, Tiền Giang) về nhà.

Sáng cùng ngày, Tiến gọi xe cấp cứu của Trung tâm y tế H.Mỹ Xuyên đến nhà chở bà C. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng khám bệnh. Trước khi đi, anh P. đưa mẹ lên băng ca. Nữ điều dưỡng H.T.Y.E (30 tuổi, cùng một đồng nghiệp ở Trung tâm y tế H.Mỹ Xuyên) giúp anh P. đẩy băng ca ra xe cứu thương. Lúc này, 2 nhân viên y tế đeo khẩu trang.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, bác sĩ khai thác dịch tễ phát hiện bà C. có con trai từ vùng dịch TP.HCM trở về nhà nên tiến hành cách ly, điều trị theo quy trình phòng, chống Covid-19. Chiều 15.7, bà C. được test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 . Ngày 17.6, qua lấy mẫu xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng cho kết quả khẳng định bà C. và con trai Trần Thanh Tiến mắc Covid-19.