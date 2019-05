Thanh Hóa: Giám đốc bị bắt vì đưa hối lộ là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 12.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Văn Toản, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), xác nhận ông Trần Ngọc Tài (52 tuổi), Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý (có địa chỉ tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa), người vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội đưa hối lộ cho cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, là đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Toản cho biết thêm, từ khi cơ quan công an bắt giữ vụ 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ của các đơn vị bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đến nay, HĐND huyện Thiệu Hóa chưa nhận được thông tin chính thức, do vậy, chưa có các biện pháp liên quan đến việc xử lý tư cách đại biểu HĐND huyện đối với ông Trần Ngọc Tài.

Như Thanh Niên đã đưa tin, liên quan đến vụ 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ trong quá trình làm nhiệm vụ, ngày 12.5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị này vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Gia Hải (46 tuổi, ngụ tại thành phố Thanh Hóa), Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam (địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa), và Trần Ngọc Tài. Nghi phạm Trần Ngọc Tài do đang phải điều trị bệnh tại bệnh viện nên lệnh bắt chưa được thực hiện.

ẢNH MINH HẢI Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Các nghi phạm trên bị bắt để điều tra về tội đưa hối lộ cho 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa khi đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra công tác quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 18.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc (55 tuổi, phó đoàn thanh tra), cán bộ của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang nhận tiền của các doanh nghiệp trên.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ những người còn lại, gồm: Lê Mạnh Hà (57 tuổi, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại - tố cáo 3) và các thanh tra viên Nguyễn Hưng (43 tuổi), Dương Văn Bằng (57 tuổi), Nguyễn Quý Diễn (50 tuổi). Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trên, để điều tra về tội nhận hối lộ.