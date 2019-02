Thanh Hóa khẳng định không xảy ra đốt pháo trái phép

Ngày 6.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra bất kỳ điểm đốt pháo trái phép nào, tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo.

Trước đó, từ tháng 12.2018 đến hết tháng 1.2019, lực lượng công an các cấp ở Thanh Hóa đã đấu tranh, bắt giữ và xử lý hàng chục vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép. Đáng chú ý, từ ngày 2.2 (tức 28 Tết), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường 820 lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn trọng điểm từng xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép để phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố giám sát, chốt chặn và tuần tra để ngăn chặn việc đốt pháo trái phép.