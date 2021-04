Thanh Hóa: Phát hiện điểm buôn bán hàng ngàn thiết bị phục vụ đánh bạc bịp

Ngày 5.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tối 3.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hành chính và phát hiện một điểm chuyên buôn bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp do Lê Văn Hiền (38 tuổi) và vợ là Lê Thị Huệ (31 tuổi, cùng ngụ phố Lê Hồng Sơn, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) làm chủ.